Icardi'den Messi'ye veda mesajı. "Basitçe. Teşekkürler Lionel"

Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi , Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan efsanevi futbolcu Lionel Messi 'ye duygusal bir veda mesajı paylaştı.

Icardi, resmi sosyal medya hesabından Messi ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını yükleyerek şu ifadeleri kullandı:

“Basitçe. Teşekkürler Lionel ”

Icardi, Messi ile Arjantin Milli Takımı ile 2, PSG 'de de 15 maçta birlikte forma giydi.