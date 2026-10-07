Icardi'den Messi'ye veda mesajı. "Basitçe. Teşekkürler Lionel"
07.10.2026 22:39
Son Güncelleme: 07.10.2026 22:43
Icardi, Messi ile Arjantin Milli Takımı ile 2, PSG'de de 15 maçta birlikte forma giydi.
Galatasaray'ın eski yıldızı Mauro Icardi, Arjantin ve PSG'de birlikte forma giydiği Lionel Messi'nin milli jübilesi için 3 kelimelik bir veda mesajı paylaştı.
Galatasaray'dan ayrılan Mauro Icardi, Arjantin Milli Takımı'ndaki kariyerini noktalayan efsanevi futbolcu Lionel Messi'ye duygusal bir veda mesajı paylaştı.
Icardi, resmi sosyal medya hesabından Messi ile birlikte çekilmiş eski bir fotoğrafını yükleyerek şu ifadeleri kullandı:
“Basitçe. Teşekkürler Lionel ”
Icardi, Messi ile Arjantin Milli Takımı ile 2, PSG'de de 15 maçta birlikte forma giydi.
İcardi resmi sosoyal medya hesabından bu paylaşımı yaptı.