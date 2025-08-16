Icardi: Mutluluktan uçuyorum

281 günlük aranın ardından sakatlıktan kurtulan ve takıma golle dönen Mauro Icardi maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Mutluluktan uçuyorum" diyen Icardi "Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor." ifadelerini kullandı.

Yıldız golcü sözlerini şöyle sürdürdü:



"Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor."