Icardi'nin akıbeti belli oluyor | Gardi'den itiraf, Okan Buruk'tan izin

Galatasaray'da sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi hakkında iddialar peş peşe geliyor. İşte ayrıntılar ve Icardi'de son durum...
Şu sıralar Arjantin'de olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi hakkında menajer George Gardi açıklama geldi.
Sky Sport Almanya'ya konuşan ve açıklamaları parça parça yayınlanan Gardi, Icardi'nin Suudi Arabistan'dan gelen 136 milyonluk teklifi reddettiğini ifade etti.
Gardi, Icardi'nin kulübe ve taraftara duyduğu bağlılığı vurgulayarak "Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti." dedi.
MASAYA OTURABİLİRLER
Gardi, Galatasaray'ın Icardi ile yeniden masaya oturmak istediğini aktardı.
Ülkesinde bulunan Icardi'nin Okan Buruk'u arayarak ek izin talep ettiği de iddia edildi.
ARALIK AYINA KADAR SÜRE
Icardi'nin menajeri Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuşmuştu.
Icardi'nin menajeri Pino, Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz herhangi bir görüşme talebi almadıklarını açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
Liglere verilen milli aranın ardından ülkesi Arjantin'e giden Icardi, eski eşi Wanda Nara'nın önüne koyduğu engelle karşı karşıya kaldı.
Arjantin basınında yer alan haberdE; Icardi'nin, kızlarıyla buluşup hasret giderdiği ifade edildi.
Arjantin basınında yer alan haberde 15 Kasım'a kadar Arjantin'de bulunacağı belirtilen Mauro Icardi'nin, kızlarıyla buluşup hasret giderdiği ifade edildi.
Icardi'nin 152 bin 509 dolarlık çocuk desteği borcunu ödemeden Arjantin'i terk etmesini önlemek için bir belge sunulduğu ve yurt dışı yasağı konmasının istendiği ifade edildi.
Golcü oyuncunun avukatı Elba Marcovecchio ise "Icardi'nin evi, teminat olarak gösterildi. Ödeme yapılmaması durumunda haciz uygulanabilir. Adalet sisteminin belirlediği şartlar yerine getirildiği sürece Mauro, Türkiye'ye dönebilir." diyerek iddialara yanıt verdi.