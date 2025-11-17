Icardi'nin akıbeti belli oluyor | Gardi'den itiraf, Okan Buruk'tan izin

Şu sıralar Arjantin'de olan Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek Icardi hakkında menajer George Gardi açıklama geldi.

Sky Sport Almanya'ya konuşan ve açıklamaları parça parça yayınlanan Gardi, Icardi'nin Suudi Arabistan'dan gelen 136 milyonluk teklifi reddettiğini ifade etti.

Gardi, Icardi'nin kulübe ve taraftara duyduğu bağlılığı vurgulayarak "Taraftarlardan gördüğü sevgi nedeniyle astronomik teklifi reddetti ve Galatasaray'da kalmayı tercih etmişti." dedi.



MASAYA OTURABİLİRLER

Gardi, Galatasaray'ın Icardi ile yeniden masaya oturmak istediğini aktardı.

Ülkesinde bulunan Icardi'nin Okan Buruk'u arayarak ek izin talep ettiği de iddia edildi.



ARALIK AYINA KADAR SÜRE



Icardi'nin menajeri Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuşmuştu.