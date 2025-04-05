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Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak. Yıldız futbolcunun dönüş tarihi de belli oldu.

Icardi'nin dönüş tarihi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçındaki sakatlığı sonrası çapraz bağlarının koptuğu açıklanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi takıma katılıyor.

Ameliyat sonrası salonda çalışmalarına devam eden Icardi artık sahaya inmeye hazırlanıyor.

DÖNÜŞ TARİHİ

Fanatik'te yer alan habere göre; Icardi özel fizyoterapist eşliğinde bireysel çalışmalara başlayacak.

Icardi'nin temmuz ayında takıma katılması ve sezon öncesi kampında yer alması bekleniyor.

Bu sezon formasıyla 14 maça çıkan 32 yaşındaki 6 gol - 2 asistlik bir performans sergilemişti. 

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