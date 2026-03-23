Icardi'nin kardeşi konuştu. "Düğünüme gelmedi, cevap vermiyor"

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi için ülkesi Arjantin'den olay bir açıklama geldi. Tecrübeli golcünün erkek kardeşi Guido Icardi konuştu.

Yıldız oyuncunun dövme sanatçısı olan kardeşi Guido Icardi, kendisine ait sosyal medya hesabından takipçileriyle soru cevap yaptı.

“ABİMLE GÖRÜŞMÜYORUZ”

Kısa süre önce evlenen Guido, bir takipçisinden gelen "Mauro düğünün için seni aradı mı veya sana bir şey hediye etti mi?" şeklindeki soruya yanıt verdi.

Guido, "Hayır, beni tebrik etmedi, herhangi bir hediye de almadı, davetiye kartına bile cevap vermedi. Abimle görüşmüyoruz." ifadelerini kullandı.

ICARDI İLE AYRILIK PLANI

Galatasaray yönetiminin, henüz yeni sözleşme yapmadığı Icardi'yle ilgili kararını verdiği öne sürülmüştü.

Sarı-kırmızılıların, Arjantinli yıldızla sezon sonunda yollarını ayıracağı iddia edilmişti.