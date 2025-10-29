Icardi'nin menajeri konuştu: "Galatasaray'dan kimse bizimle iletişime geçmedi"

Galatasaray'da sezon sonu kontratı sona erecek olan Mauro Icardi ile ilgili sıcak gündem sürüyor.

İtalya basınına konuşan menajer Pino, Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz herhangi bir görüşme talebi almadıklarını açıkladı.

"BAŞKA KARARLAR ALMA KONUSUNDA DAHA ÖZGÜR HİSSEDECEĞİZ"



Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldıklarını da aktaran Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuştu.



Icardi ile kontrat yenilenmemesi halinde yıldız golcünün ocak ayında dilediği kulüple ön sözleşme imzalama hakkı bulunuyor.