Icardi'nin menajerinden Galatasaray açıklaması. "Böyle bir talebimiz olmadı"

Galatasaray ile olan sözleşmesi resmen biten ancak henüz bir anlaşma gerçekleştirmeyen Mauro Icardi'nin menajeri Elio Pino gündemdeki iddialara açıklık getirdi.



Pino, "Sosyal medyada belirli hesaplar tarafından yayınlanan, müvekkilim Sayın Icardi'yi ve şahsımı sistematik olarak karalamayı amaçlayan asılsız bilgilere açıklık getirmek istiyorum.

18 Mayıs 2026 tarihinde, Sayın Icardi'nin sözleşmesinin yenilenmesi hususunda Galatasaray ile şahsım arasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Tarafların beklentileri uyuşmadığı için bu toplantı olumlu sonuçlanmamıştır. Bunun oynama süresiyle hiçbir ilgisi olmadığını ve böyle bir talebin asla yapılmadığını özellikle vurgulamak isterim." ifadelerini kullandı.

“İLETİŞİM HALİNDE KALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Pino sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sonrasında başka bir toplantı veya görüşme yapılmamıştır. Ancak bu süreçte sosyal medyada ve genel olarak basında; asılsız bilgilerle bizleri karalamayı, Sayın Icardi ile taraftarlar arasındaki o güzel ilişkiyi zedelemeyi amaçlayan sistematik (ve açıkça organize ve kasıtlı) saldırılar gözlemledik.

Sayın Başkan ile mükemmel bir ilişkimiz var; Galatasaray'ın ve Sayın Icardi'nin en iyisi için kendisiyle iletişim halinde kalmaya devam edeceğiz."