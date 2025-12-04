Icardi'nin menajerinin verdiği süre doldu, eski takımına dönebilir
04.12.2025 14:01
NTV - Haber Merkezi
Icardi'nin menajerinin Galatasaray'la sözleşme için "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz" dediği süre doldu. İspanyol basını yıldız golcünün eski takımına döneceğini yazdı.
Galatasaray'da sezon sonu kontratı sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.
Fichajes'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılarda Icardi, devre arasında takımdan ayrılabilir. Haber ayrıntısında Arjantinli yıldızın performansından dolayı Galatasaray'ın sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.
Icardi'ye İtalya'dan Milan'ın talip olduğu belirtildi. Sarı kırmızılı ekip sözleşme sona ermeden transferi gerçekleştirirse bonservis bedeli kazanabilir.
MENAJERİ SÜRE VERMİŞTİ
Icardi'nin menajeri Pino, ekim ayında yaptığı açıklamada Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz herhangi bir görüşme talebi almadıklarını açıklamıştı.
Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldıklarını da aktaran Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuşmuştu.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 18 maça çıkan Icardi 7 gol kaydetmişti.