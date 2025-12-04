Icardi'nin menajerinin verdiği süre doldu, eski takımına dönebilir

Galatasaray'da sezon sonu kontratı sona erecek olan Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor.

Fichajes'te yer alan habere göre; Sarı kırmızılılarda Icardi, devre arasında takımdan ayrılabilir. Haber ayrıntısında Arjantinli yıldızın performansından dolayı Galatasaray'ın sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı aktarıldı.

Icardi'ye İtalya'dan Milan'ın talip olduğu belirtildi. Sarı kırmızılı ekip sözleşme sona ermeden transferi gerçekleştirirse bonservis bedeli kazanabilir.

MENAJERİ SÜRE VERMİŞTİ

Icardi'nin menajeri Pino, ekim ayında yaptığı açıklamada Galatasaray tarafından sözleşme yenileme konusunda henüz herhangi bir görüşme talebi almadıklarını açıklamıştı.

Avrupa'dan ve Avrupa dışından önemli teklifler aldıklarını da aktaran Pino "Aralık ayına kadar bekleyeceğiz, ardından başka kararlar alma konusunda daha özgür hissedeceğiz." şeklinde konuşmuştu.