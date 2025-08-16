Icardi'nin muhteşem dönüşü: Sadece 6 dakika yetti
Uzun süreli sakatlığının ardından sahaya çıkan Icardi, hem ağladı hem ağlattı. Son golünü geçen yıl 19 Ekim'de atan Icardi, 10 aylık hasreti 6 dakikada bitirdi.
Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında ligin yeni ekibi Fatih Karagümrük'ü konuk etti. Sarı kırmızılılar rakibini 3 golle geçti.
7 Kasım 2024'te Avrupa Ligi maçında sakatlanan Mauro Icardi 81. dakikada oyuna dahil oldu.
Arjantinli golcü, oyuna girdikten sadece 6 dakika sonra yani 87. dakikada attığı golle maçın skorunu belirledi.
HEM AĞLADI HEM AĞLATTI
Yaklaşık 10 aylık hasret sonrası ilk maçında golü bulan Icardi duygusal anlar yaşadı. Hem tribünde hem sosyal medyada bazı taraftarların gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.
Icardi maçın ardından taraftarıyla buluşarak üçlü çektirdi. Ayrıca kendisiyle özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı yeniden stadyumda yankılandı.
ICARDİ MAÇTAN SONRA NE DEDİ?
Icardi maç sonu açıklamalarda bulundu.
"Mutluluktan uçuyorum" diyen Icardi "Bu sevgi gösterisi büyük bir onur. Hala şaşırtıyor. Sahanın içinde olanın ötesinde ülkenin her yerindeki sevgi bana çok gurur veriyor." ifadelerini kullandı.
Yıldız golcü sözlerini şöyle sürdürdü:
"Gollerimle onların bana gösterdiği sevgiden dolayı çok gurur duyuyorum. Her seferinde şaşırıyorum ve mutlu oluyorum. Onları da mutlu etmek gerekiyor."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- İcardi
- Galatasaray