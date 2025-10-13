Icardi'nin sözleşmesinde sona doğru: 4 kulüp harekete geçti

Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için üç kulüp temaslara başladı.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A devi Milan, Icardi'yi istiyor. Icardi'nin özellikle, golcü arayışında olan ve oyuncunun geçmişte de forma giydiği Milano şehrine aşina olması nedeniyle Milan'ın gündeminde olduğu belirtiliyor.



Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Estudiantes, Icardi'yi yakından takip eden diğer kulüpler.

HEM YÜKSEK MAAŞ HEM LİDERLİK



4 kulüp de Icardi’nin menajeriyle ön görüşme yaptı ve şartlarını sordu. Bu görüşmelerde Icardi’ye hem yüksek maaş hem de liderlik rolü teklif edildi.



Galatasaray yönetimi, Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar verecek.

