Icardi'nin sözleşmesinde sona doğru: 4 kulüp harekete geçti
Galatasaray'da sözleşmesi sona erecek olan Mauro Icardi'ye, üç kulüp talip oldu.
Galatasaray’da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mauro Icardi için üç kulüp temaslara başladı.
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Serie A devi Milan, Icardi'yi istiyor. Icardi'nin özellikle, golcü arayışında olan ve oyuncunun geçmişte de forma giydiği Milano şehrine aşina olması nedeniyle Milan'ın gündeminde olduğu belirtiliyor.
Meksika Ligi ekiplerinden Club America, Uruguay'dan Penarol ve Arjantin Ligi'nin köklü kulüplerinden Estudiantes, Icardi'yi yakından takip eden diğer kulüpler.
HEM YÜKSEK MAAŞ HEM LİDERLİK
4 kulüp de Icardi’nin menajeriyle ön görüşme yaptı ve şartlarını sordu. Bu görüşmelerde Icardi’ye hem yüksek maaş hem de liderlik rolü teklif edildi.
Galatasaray yönetimi, Icardi’nin takımda kalıp kalmayacağına sezon sonunda karar verecek.
ÖZBEK'İN ICARDİ AÇIKLAMASI
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Icardi hakkında şöyle konuşmuştu:
"Mauro Icardi'nin bu sene son senesi. Bizim için Icardi çok önemli bir futbolcu. Bu sene de aynı katkıyı vereceğinden eminim. Yeni sözleşme bugünün konusu değildi. Sezonun ortalarına doğru kulübün vereceği bir karardır."