Icardi'nin transfer iddiasına yanıt gecikmedi, menajeri noktayı koydu

Yoluna hem Avrupa'da hem Süper Lig'de devam eden Galatasaray'ın sözleşmesinin bitmesine aylar kalan Mauro Icardi'yle ilgili yeni bir transfer iddiası geldi.

Arjantinli yıldızın kariyerine ülkesinin takımlarından River Plate'te devam etme kararı aldığı yazıldı.

ESPN'nin haberine göre; River Plate, yıldız golcüyü istiyor.

MENAJERİ KONUŞTU

Gelişmeler sonrası yıldız golcünün menajeri Elio Pino'dan açıklama geldi. Pino, iddiaları reddetti.

Hagi'yi geride bırakarak en golcü futbolcu olan Icardi'nin menajeri, "Bu yönde bana ulaşan herhangi bir telefon olmadı." ifadelerini kullandı.

Arjantinli yıldızın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026'nın haziran ayında sona erecek.

KONTRAT İDDİASINA YANIT VERMİŞTİ: "BENİ ARAMADILAR"

Icardi daha önce Galatasaray'ın kendisiyle kontrat yenilemeyeceğini bildirdiğine dair iddiaları yalanlamıştı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Icardi, "Kulüpten aranıp kontratımın yenilenmeyeceğinin söylediği iddia edildi. Değil beni, menajerimi bile arayan olmadı.Kimse merak etmesin, sözleşmem bittiğinde buradan başım dik bir şekilde ayrılacağım. Daha erken ayrılırsam da bu sadece benim kararımla olacak, başkasının değil." demişti.