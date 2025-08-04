İddia: Fenerbahçe Kerem'le anlaştı

Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turunda çarşamba günü oynayacağı Feyenoord maçının yanı sıra yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmedi.

Sol kanada takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertlilerin Portekiz'de Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile 4 yıllık anlaşma sağladığı öne sürüldü.



İddiaya göre Kerem Aktürkoğlu transferin tamamlanması durumunda 5 milyon euro yıllık ücret ve bonuslar içeren sözleşmeye imza atacak.



BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Sarı-lacivertli ekip, 26 yaşındaki sol kanat ile anlaşmasının ardından kulübü Benfica ile görüşmelere başladı.



İki kulüp arasındaki bonservis pazarlığı devam ederken görüşmelerin kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun da transfer için oldukça istekli olduğu öğrenildi.



16 GOL, 13 ASİST

2024-25 sezonunun başında Benfica'ya transfer olan Kerem, 54 maçta forma giydi.

16 gol atıp ve 13 asist yapan 26 yaşındaki milli futbolcu, 29 gole direkt olarak katkı sağladı.