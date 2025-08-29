İddia: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında sahasında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.

Siyah-beyazlı takım maçın ardından; uzun süredir kötü gidişe müdahale edemeyen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetti.



2 YILLIK ANLAŞMA

Bu gelişmenin ardından tüm gözler Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve eski hocası Sergen Yalçın'a çevrildi.



TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp gece yarısı Sergen Yalçın'la anlaştı.



2 yıllık mutabataka varılan Yalçın'ın bugünkü antrenmanda takımın başında olacağı da iddia edildi.