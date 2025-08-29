İddia: Sergen Yalçın Beşiktaş'ta
Dolmabahçe'de Lausanne'a 1-0 yenilerek Konferans Ligi'ne veda eden ve Solskjaer'in sözleşmesini fesheden Beşiktaş'ın, Sergen Yalçın ile 2 yıllığına anlaştığı iddia edildi.
UEFA Konferans Ligi play-off turunda 1-1'in rövanşında sahasında İsviçre'nin Lausanne takımına 1-0 yenilen Beşiktaş, Avrupa'ya veda etti.
Siyah-beyazlı takım maçın ardından; uzun süredir kötü gidişe müdahale edemeyen Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in sözleşmesini feshetti.
2 YILLIK ANLAŞMA
Bu gelişmenin ardından tüm gözler Beşiktaş'ın efsane futbolcusu ve eski hocası Sergen Yalçın'a çevrildi.
TRT Spor'un haberine göre siyah-beyazlı kulüp gece yarısı Sergen Yalçın'la anlaştı.
2 yıllık mutabataka varılan Yalçın'ın bugünkü antrenmanda takımın başında olacağı da iddia edildi.
LİG VE KUPA ŞAMPİYONLUĞU
Beşiktaş, 29 Ocak 2020 tarihinde teknik direktörlüğe getirilen Sergen Yalçın'la, 2020-2021 sezonunda şampiyonluk yaşadı ve Türkiye Kupası'nı müzesine götürdü.
30 Ocak 2020'de Vodafone Park'ta 20 bin taraftarın katıldığı törenle sözleşme imzalayan Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, 2020-2021 sezonunu 40 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgiyle şampiyon tamamladı.
2021-2022 sezonuna kötü başlayan Beşiktaş, Yalçın yönetiminde oynadığı 15 lig maçında sadece 6 kez kazanabildi.
Sergen Yalçın, 9 Aralık 2021'de görevinden istifa etti.
Abdullah Avcı'nın görevinden ayrılmasının ardından göreve gelen Yalçın, 679 gün takımın başında kalabildi.
