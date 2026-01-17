İdmana çıkmadı, kritik maçın kadrosundan çıkarıldı
17.01.2026 15:33
Fenerbahçe'de Szymanski, Süper Lig'de ikinci devrenin ilk müsabakası olan Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Fenerbahçe'nin Polonyalı futbolcusu Sebastian Szymanski, kasık bölgesindeki ağrı sebebiyle Corendon Alanyaspor maçının kamp kadrosundan çıkarıldı.
Kulüpten alınan bilgiye göre kasık bölgesinde ağrı hisseden oyuncu, bugünkü antenmana da çıkmadı.
Hissettiği ağrı sebebiyle tedbir amaçlı Alanyaspor maçının kamp kadrosuna alınmayan Sebastian Szymanski'nin tedavisine başlanacak.
TRANSFER İDDİASI VARDI
Fenerbahçe'den ayrılığı gündemde olan Szymanski'ye İspanya'dan talip çıktığı öne sürülmüştü. Szymanski'ye son olarak İspanya LaLiga takımlarından Real Betis'in talip olduğu iddia edilmişti.
Süper Lig'in 18. haftasında yarın karşılaşacak Fenerbahçe ile Corendon Alanyaspor, 20. kez ligde mücadele edecek.
Alanya'daki 9 maçın 6'sını Fenerbahçe, 2'sini ise Alanyaspor kazandı
İki ekibin bugüne kadar 19 lig mücadelesinde Fenerbahçe 11 kez sahadan galip ayrılırken 5 maç beraberlikle sonuçlandı. Alanyaspor ise 3 karşılaşmada Fenerbahçe'yi mağlup etmeyi başardı.
Sarı-lacivertli ekip, bu maçlarda 41 kez gol sevinci yaşarken kalesinde 19 gol gördü.
ALANYA'DAKİ MAÇLAR
Fenerbahçe, Alanyaspor ile ligde bugüne kadar 9 kez deplasmanda karşılaştı.
Bu maçlarda sarı-lacivertli takım 6 kez kazanırken 2 mücadelede ev sahibi ekip sahadan galip ayrıldı, 1 müsabaka ise berabere sonuçlandı.
Fenerbahçe, Alanya deplasmanında 19 gol atarken kalesinde 10 gole engel olamadı.