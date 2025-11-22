İdolü Busenaz Sürmeneli olan milli boksör, Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Ordu'da yaklaşık 4 yıl önce boksa başlayan Miraç Keser, aradan geçen sürede Türkiye şampiyonlarında ikişer kez altın ve gümüş madalya kazandı.

Milli sporcu, geçen yıl Bosna Hersek'te yapılan Üst Minikler Boks Avrupa Şampiyonası'nda derece alamamasına rağmen kariyerinde ilk uluslararası müsabaka deneyimini yaşadı.

Ekim ayında yapılan milli takım seçmelerinde ise 48 kiloda birincilik elde eden Miraç Keser, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa 17 Yaş Altı Boks Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü sporcusu Miraç Keser, antrenörleri Batuhan Yeniyol ve İsmail Uykur ile şampiyonluk hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Lise 2. sınıf öğrencisi Miraç Keser, AA muhabirine, spora ilk başladığı dönemde aynı salonda Busenaz Sürmeneli'nin de antrenman yaptığını, başarılı olabilmek için gece gündüz çalışmasına şahit olduğunu söyledi.

Kendisine Sürmeneli'yi örnek alarak motive ettiğini dile getiren Miraç, "Ben onu örnek alarak bu sporda kendimi daha da geliştirmek istedim. Şu an ikinci kez Avrupa şampiyonasına gidiyorum. Hepsi onun ve hocalarımın sayesinde." dedi.

Miraç Keser, Avrupa'daki hedefinin birincilik olduğuna dikkati çekerek, "Hocalarımla beraber çok çalıştım, bunu da birincilikle bitirmek istiyorum. Sabah, akşam, gece ve gündüz demeden antrenman yaptık. Allah'ın izniyle şampiyon olmak istiyorum." diye konuştu.

"ŞAMPİYON OLARAK DÖNMESİNİ UMUT EDİYORUM"

Antrenörlerden İsmail Uykur ise kariyerindeki 12 yılda çok iyi sporcular yetiştirdiklerini belirterek, "Salonumuzda çok iyi sporcular var. Sporcularımızdan Miraç da Diyarbakır'daki şampiyonada ikinci oldu. Sonrasında milli takım seçmelerine çağrıldı. Biz de bu fırsatı çok iyi değerlendirdik. Miraçla beraber 1 Eylül'den itibaren çalışmaya başladık. 23 Ekim'e kadar sabah akşam bilfiil çalıştık. Milli takım seçmesini 48 kiloda birinci olarak tamamladı ve Almanya'daki Avrupa şampiyonasına katılmaya hak kazandı." ifadelerini kullandı.

Miraç Keser'in Avrupa şampiyonu olmasını beklediklerini vurgulayan Uykur, "Ordu'yu, Türkiye'yi ve bayrağımızı en iyi şekilde dalgalandırarak temsil etmesini, şampiyon olarak dönmesini umut ediyorum." dedi.

Antrenör Batuhan Yeniyol da Miraç Keser'in, disiplinli ve çalışkan bir sporcu olduğunu aktararak, "Miraçla hedefimiz 2032 olimpiyatlarında yer alması. Ona göre plan ve programımızı uzun vadeli şekilde yaptık. Biz kendisine güveniyoruz. İlimiz ve ülkemiz için en iyisini de yapacağını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.