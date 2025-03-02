İFAB onayladı, kaleciler için kural değişikliği: İhlalde rakip köşe vuruşu kazanacak

IFAB'ın sitesinden yapılan açıklamaya göre, artık bir kaleci topu elinde en fazla 8 saniye tutabilecek. Kaleci topu 8 saniyeden fazla tuttuğu takdirde, bir yandan görsel olarak 5 saniyelik bir geri sayım yapacak hakem, rakip takıma bir köşe vuruşu verecek.



Daha önceki kuralda, rakip takıma endirekt serbest vuruş verilmeden önce kalecinin topu bırakması için 6 saniyesi vardı ancak bu kural hakemler tarafından nadiren uygulanıyordu.



VAR PROTOKOLÜNE EKLEME



Ayrıca, Video Yardımcı Hakem (VAR) protokolüne yeni bir ekleme yapıldı. Bu düzenlemeye göre hakemler, VAR incelemesi veya uzun VAR kontrolünden sonra anons yaptırabilecek.



Kararda, belirli durumlarda sadece takım kaptanın hakemle konuşabilmesine yönelik yeni bir dizi yönerge de yer aldı.



YENİ OFSAYT KURALI İÇİN DENEME



IFAB, ayrıca yeni bir ofsayt kuralı için deneme uygulamaları yapacak müsabakalar bulmaya karar verildiğini duyurdu.