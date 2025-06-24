İfşa mesajlar sonrası PFDK'da deprem: İstifanın ardından yeni başkan belli oldu

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nda (PFDK) üyelerinin mesajlaşmalarının sızdırıldığına ilişkin iddialar sonrası istifalar geldi.



Geride kalan hafta PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar dışarı sızdırılmıştı.

İSTİFA ETTİLER

Yaşananlar üzerine kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa etti.



Federasyondan yapılan açıklamada Demirtürk'ün istifasının ardından boşalan PFDK başkanlığı koltuğuna Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtildi.



Yeni PFDK Başkanı Başbuğ Pınarbaşı daha önce Uyuşmazlık Çözüm Kurulu Başkanlığı ve Tahkim Kurulu yedek üyeliği görevlerinde buluşmuştu.