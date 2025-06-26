İfşa mesajların perde arkası: "Karşı karşıya getirme operasyonu"

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) üyelerinin mesajlaşmalarının sızdırılması ve gelen istifaların ardından olayın perde arkasını Eski PFDK Başkan Vekili Av. Taha Çalık açıkladı.

Çalık, "Burada önemli olan şey şu, yazışmaları yapan arkadaşların kendi nam ve hesaplarına ya da bir menfaat uğruna manipüle ettikleri bir karar var mı?" dedi.

"KOÇ İLE HACIOSMANOĞLU'NU KARŞI KARŞIYA GETİRME OPERASYONU"

HT Spor'a konuşan Çalık, "Burada yapılmaya çalışan şey; Kendisini destekleyen, seçimi kazanmasına vesile olan Ali Koç ile İbrahim Hacıosmanoğlu'nu karşı karşıya getirme operasyonudur." ifadelerini kullandı.

"Yapı mı, yalı mı" paylaşımı hakkında ise Çalık, "Bu paylaşım bana ait, kendi hesabımdan paylaştım. Bunu Dursun Özbek'e sormak için yaptım." dedi.



Çalık sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bütün kararlarımız açıktır. Birisi çıksın, kulüp olarak da diyebilir, gerekçeli kararlar onlara tebliğ ediliyor. Birisi çıksın desin ki bu bana art niyetli bir biçimde, kurula söylediğim laf şahsileştirilerek verilmiş bir cezadır. Desin, ben söylediğim her şeyden özür dileyeceğim."

NELER YAŞANDI?

Geride kalan hafta PFDK üyelerine ait olduğu iddia edilen yazışmalar dışarı sızdırılmıştı.

Yaşananlar üzerine kurul başkanı Celal Nuri Demirtürk, Başkan Vekili Taha Çalık ve Raportör Üye Serhat Çetin görevlerinden istifa etmişti.



Federasyondan yapılan açıklamada Demirtürk'ün istifasının ardından boşalan PFDK başkanlığı koltuğuna Başbuğ Pınarbaşı'nın getirildiği ve kurul üyeliklerine de Abdullah Adır ile Yusuf Ziya Taşkın atandığı belirtilmişti.

