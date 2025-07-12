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Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu: 114 yıl sonra ilk

Sezonun üçüncü grand slam tenis turnuvası Wimbledon'ın tek kadınlar finalinde ABD'li raket Amanda Anisimova'yı yenen Polonyalı tenisçi Iga Swiatek, şampiyon oldu.

Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu: 114 yıl sonra ilk

İngiltere'nin başkenti Londra'da gerçekleştirilen turnuvanın tek kadınlar finalinde dünya 4 numarası Swiatek ile dünya 12 numarası Anisimova karşı karşıya geldi.

24 yaşındaki Polonyalı tenisçi, Wimbledon'da ilk kez final mücadelesi veren 23 yaşındaki ABD'li rakibini 57 dakika süren maçta 6-0'lık setlerle 2-0 yenerek organizasyondaki ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu: 114 yıl sonra ilk - 1

Grand slam turnuvalarında 1988 yılındaki Fransa Açık finalinden sonra ilk kez bir final maçı, 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona erdi. Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitti.

Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.

Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu: 114 yıl sonra ilk - 2

Wimbledon'da şampiyon olan sporcuya kupasını Galler Prensesi verdi. 

Wimbledon'a yalnız gelen Galler Prensesi'ne, geçen yıl kanser tedavisinin  ardından erkekler finaline katılırken kızı Charlotte ile kardeşi eşlik etmişti.

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