Iga Swiatek, Wimbledon'da şampiyon oldu: 114 yıl sonra ilk

Grand slam turnuvalarında 1988 yılındaki Fransa Açık finalinden sonra ilk kez bir final maçı, 6-0 ve 6-0'lık setlerle sona erdi. Wimbledon'da da 1911 yılından (114 yıl) sonra ilk kez tek kadınlarda final maçının setleri bu skorla bitti.



Kariyerindeki 6. grand slam şampiyonluğuna ulaşan Swiatek, daha önce 4 kez Fransa Açık, bir kez de ABD Açık'ta zafere ulaşmıştı.