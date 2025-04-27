Iğdır'dan Malatya'ya 9 gol

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Iğdır FK'ya 9-0 yenildi.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



7. dakikada Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Bruno, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1

9. dakikada Regattin'in orta şut karışımı vuruşunda tep direkt filelerle buluştu. 0-2

28. dakikada Emirhan'ın ceza sahasında düşürülmesi sonucu Yeni Malatyaspor'un kazandığı penaltı atışında Emirhan'ın şutunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

30. dakikada Eysseric'in kullandığı köşe vuruşunda Alim kafayla topu ağlara gönderdi. 0-3

50. dakikada Caner'in savunma arkasına yolladığı topla buluşan Bruno, aşırtma bir vuruşta meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 0-4

51. dakikada Caner'in ceza sahasına ortasında Engin topu ağlarla buluşturdu. 0-5

68. dakikada ceza sahasına giren Thuram'ın kale önüne yolladığı topa Bruno dokundu ve meşin yuvarlak filelere gitti. 0-6

70. dakikada Ömer Çağrı'nın ceza sahasında rakibine yaptığı hareket sonrası Iğdır FK'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Regattin farkı 7'ye yükseltti. 0-7

74. dakikada konuk ekipte Ahmet'in orta sahadan kale önüne yolladığı topla buluşan Bruno'nun şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-8

80. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Conte, kaleci Çınar'ı çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu. 0-9

88. dakikada Miraç'ın ceza sahasında rakibini düşürmesi ile penaltı kazanan Iğdır ekibinde Thuram'ın vuruşunda kaleci Çınar gole izin vermedi.