Iğdırspor - Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Iğdırspor - Boluspor maçı için geri sayım başladı. Futbolseverler mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saatine odaklandı. Boluspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. İşte, karşılaşmanın başlangıç saati ve yayın bilgiler…



IĞDIRSPOR - BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig’de Iğdırspor - Boluspor karşı karşıya geliyor. Iğdır'da, Iğdır Şehir Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün (19 Ekim) saat 16.00da başlayacak. Mücadele beIN Sports Max 1 ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

