Iğdırspor - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Iğdırspor kritik mücadelede üç puan almanın hesaplarını yapıyor. Hatayspor ise tecrübeli isimleriyle deplasmandan puan veya puanlarla dönmek istiyor. Peki Iğdırspor - Hatayspor ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?



IĞDIRSPOR - HATAYSPOR NE ZAMAN?



Trendyol 1. Lig'de Boluspor - Ümraniyespor karşılaşması 23 Eylül Salı günü saat 20.00’da başlayacak ve tabii Spor 6 ekranlarından canlı yayınlanacak.

