Igor Gorgonzola'nın yıldızı Julia Ituma Eczacıbaşı maçı sonrası İstanbul'da hayatını kaybetti (Julia Ituma kimdir?)

Igor Gorgonzola Novara'nın 2004 doğumlu oyuncusu Julia Ituma, Eczacıbaşı maçı sonrasında İstanbul'da kaldıkları otelin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Otelin önünde sabah 05.30 sıralarında Julia Ituma hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, Ituma'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken Nijerya asıllı İtalya vatandaşı Julia Ituma'nın otelin 6'ncı katında kaldığı öğrenildi.

İNCELEMELER SÜRÜYOR

Polis, Julia Ituma'nın 22.30-23.50 saatleri arasında koridorda gezdikten sonra odasına girdiğini belirledi.

Voleybolcu Julia Ituma'nın cenazesi olay yeri ve savcının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Trajik ölümün ardından soruşturma başlatıldı.

JULIA ITUMA KİMDİR?



Nijeryalı bir ailenin çocuğu olarak Milano'da doğan, 1.92 boyunda ve güçlü fiziğiyle dikkat çeken Ituma, U19 Avrupa Şampiyonluğu da kazanmıştı.



19 yaşındaki Ituma geçtiğimiz Eylül ayında U19 Avrupa Şampiyonası'nın En Değerli Oyuncusu da seçilmişti.