Igor Tudor, Fenerbahçe'ye kapıları kapattı: "Güzel bir sürpriz, onu kullanacağım"
Juventus Teknik Direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Kostic için konuştu.
Türkiye ve Avrupa'da liglerin sona ermesiyle birlikte bazı takımlar yeni sezon çalışmalarına start verirken, bazı ekipler ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı.
Organizasyonda yer alan takımlar arasında bulunan Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor, kadrosunda yer alan isimler hakkında açıklamalarda bulundu.
Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son maçında Manchester City ile kozlarını paylaşacak olan İtalyan ekibinin hocası, maç önü basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"
Turnuvanın düzenlendiği ABD'deki sıcak hava için konuşan Tudor, "Guardiola'ya katılıyorum, bu havada istediğiniz gibi oynamak zor oluyor. Pep, iki kez farklı 11'lerle oynadı. Bizim için de kadro değişimi doğru olacak ve kesinlikle bunu yapacağız." dedi.
"KENAN ASLA KAÇMIYOR!"
Futbolcularının peformansı hakkında değerlendirme yapan Hırvat çalıştırıcı, "Kenan Yıldız iyi oynuyor ama iyi oynayan tek isim o değil. Onun gibi gol atan isimler, insanların gözünde daha çok öne çıkıyor. Kenan'ın gücü futbola olan sevgisi. Antrenmanlarda ilk dakikadan son dakikaya kadar çalışıyor ve asla kaçmıyor. Bu nadir görülen güzel bir şey. Thuram da Wydad'a karşı harika oynadı." ifadelerini kullandı.
"KOSTIC... ÇOK BEĞENİYORUM!"
Son olarak diğer oyuncuları için konuşan Igor Tudor, "Nicolo Savona'nın fizik olarak eksiği var ama gelişebilir. Bunun üzerine çalışıyoruz. Kendisinin birçok özelliği var. İyi bir profesyonel, mütevazı, hızlı ve sahada yaşananları anlayabiliyor. Bunlar önemli şeyler ve son olarak Kostic... Kendisi teknik bir oyuncu, iyi bir sol ayağa sahip. Kostic'i çok beğeniyorum." dedi.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre geçtiğimiz sezonu Fenerbahçe'de kiralık olarak geçiren Kostic, Manchester City'e karşı Juventus'un dikkat çeken isimlerinden biri olacak.
Haberin devamında Tudor'un, Kostic'i sol bekte kullanacağı ve sezon boyunca bu yolda ilerleyeceği kaydedildi.
Öte yandan Fenerbahçe'nin ilgilendiği ifade edilen Filip Kostic için Tudor'un yaptığı açıklamaların, transferde kapıların kapandığına işaret olduğu belirtildi.
Geçen sezon Fenerbahçe'de 35 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 2 gol - 9 asistlik bir performans sergiledi.
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