Igor Tudor, Fenerbahçe'ye kapıları kapattı: "Güzel bir sürpriz, onu kullanacağım"

Türkiye ve Avrupa'da liglerin sona ermesiyle birlikte bazı takımlar yeni sezon çalışmalarına start verirken, bazı ekipler ise FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na katıldı.



Organizasyonda yer alan takımlar arasında bulunan Juventus'un teknik direktörü Igor Tudor, kadrosunda yer alan isimler hakkında açıklamalarda bulundu.



Kulüpler Dünya Kupası G Grubu son maçında Manchester City ile kozlarını paylaşacak olan İtalyan ekibinin hocası, maç önü basın toplantısında dikkat çeken ifadeler kullandı.

"İLK 11'DE DEĞİŞİKLİK YAPACAĞIZ"



Turnuvanın düzenlendiği ABD'deki sıcak hava için konuşan Tudor, "Guardiola'ya katılıyorum, bu havada istediğiniz gibi oynamak zor oluyor. Pep, iki kez farklı 11'lerle oynadı. Bizim için de kadro değişimi doğru olacak ve kesinlikle bunu yapacağız." dedi.

