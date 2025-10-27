Igor Tudor Juventus'tan kovuldu
Juventus, teknik direktör Igor Tudor'un görevine son verildiğini açıkladı.
Kulübün yayımladığı basın bülteninde şu ifadelere yer verildi:
"Juventus olarak teknik direktör Igor Tudor'un ve ekibinin görevine son verildiğini duyuruyoruz. Takımın başında geçici bir süreliğine Massimiliano Brambilla yer alacaktır."
SEKİZ MAÇTIR KAZANAMIYORLARDI
Tudor'un çalıştırdığı Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son sekiz maçın hiçbirinde galibiyet alamadı.
Torino ekibi, sekiz maç sonunda topladığı 12 puanla birlikte Serie A'nın sekizinci basamağında yer alıyor.
Igor Tudor, 15 Şubat 2017 tarihinden 18 Aralık 2017 tarihine kadar Galatasaray'ın teknik direktörlük görevini üstlenmişti.
