İki dünya devi, Fenerbahçe'nin tartışılan yıldızı için transfer savaşında. 5 artı 20 milyon euro
17.01.2026 17:18
Ara transferin en hareketli ekibi Fenerbahçe'de gelen oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimlerle ilgili de sıcak gelişmeler mevcut...
Trendyol Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanına çıkacak olan Fenerbahçe'de transfer için hareketli günler yaşanıyor.
Ara transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan sarı-lacivertlilerde kadroya katılan isimlerin yanı sıra ayrılıklar da gerçekleşmeye devam ediyor.
GELECEĞİ MERAK EDİLİYORDU
Fenerbahçe'de performansı tartışılan ve son dönemde taraftarların eleştirisini alan Youssef En-Nesyri'nin geleceği merak ediliyordu.
Fenerbahçeli Youssef En-Nesyri.
NAPOLI'NİN TEKLİFİ
TRT Spor'un haberine göre İtalya Ligi Serie A devi Napoli, Faslı yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı.
Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, En-Nesyri için yapılan teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.
Youssef En-Nesyri.
JUVENTUS DA DEVREDE
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre ise bir başka Serie A devi Juventus, Youssef En-Nesyri'yi satın alma opsiyonuyla kiralamak için resmi teklifini Fenerbahçe'ye sundu.
Haberde Juventus'un teklifinde 5 milyon euro'luk kiralama ücretinin yer aldığı belirtilirken, satın alma opsiyonu için ödenecek meblağ ve opsiyonun zorunlu olup olmayacağı konusunda kulüplerin görüştüğü kaydedildi.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 25 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu, 8 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.