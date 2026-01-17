İki dünya devi, Fenerbahçe'nin tartışılan yıldızı için transfer savaşında. 5 artı 20 milyon euro

NAPOLI'NİN TEKLİFİ

TRT Spor'un haberine göre İtalya Ligi Serie A devi Napoli, Faslı yıldız için Fenerbahçe'ye 5 milyon euro kiralama ve 20 milyon euro satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı.

Haberin devamında sarı-lacivertli kulübün, En-Nesyri için yapılan teklife sıcak baktığı ve görüşmelerin hız kazandığı ifade edildi.