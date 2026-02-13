İki isim Trabzon'da yok, Fenerbahçe'nin kadrosu açıklandı
13.02.2026 18:29
Fenerbahçe, Trabzonspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. İki isim Trabzon maçında forma giyemeyecek.
Fenerbahçe'nin Trabzonspor maçı kamp kadrosu belli oldu.
Archie Brown'un yanı sıra son antrenmana katılmayan Edson Alvarez kadroda yer almadı
Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:
Ederson, Mert Günok, Tarık Çetin, Mert Müldür, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Kamil Efe Üregen, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kante, Fred, Oğuz Aydın, Marco Asensio, Anthony Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Dorgeles Nene, Anderson Talisca, Sidiki Cherif
Mücadele 14 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.30'da oynanacak.