İki kırmızı kart, Arda Güler'den asist, Real Madrid'den zafer: Nefes kesen maçta Getafe'yi yendi!
Real Madrid, iki kırmızı kartın çıktığı maçta Getafe'yi tek golle mağlup etti. Arda Güler, müsabakada asist yaptı.
İspanya La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.
Coliseum'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.
Getafe'de Nyom; 77. dakikada direkt, Alex Sancris ise 84. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Real Madrid, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Getafe ise 11 puanla 12. basamakta yer buldu.
Real Madrid, gelecek hafta El Clasico'da Barcelona'yı ağırlayacak. Getafe ise Bilbao deplasmanına çıkacak.
ARDA GÜLER OYUNA GİRDİ, ASİST YAPTI
Karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 65. dakikada Camavinga'nın yerine oyuna dahil oldu.
80. dakikada gelişen atakta rakip yarı alanda topla buluşan Güler, çok şık bir ara pasıyla Mbappe'yi gördü. Fransız yıldızın vuruşu direkten ağlarla buluştu ve skor 1-0'a geldi.
