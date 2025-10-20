İki kırmızı kart, Arda Güler'den asist, Real Madrid'den zafer: Nefes kesen maçta Getafe'yi yendi!

İspanya La Liga'nın 9. haftasında Getafe ile Real Madrid karşı karşıya geldi.



Coliseum'da oynanan müsabaka, Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 80. dakikada Kylian Mbappe kaydetti.



Getafe'de Nyom; 77. dakikada direkt, Alex Sancris ise 84. dakikada ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.



Bu skorun ardından üst üste 2. kez kazanan Real Madrid, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Üst üste 2. mağlubiyetini alan Getafe ise 11 puanla 12. basamakta yer buldu.



Real Madrid, gelecek hafta El Clasico'da Barcelona'yı ağırlayacak. Getafe ise Bilbao deplasmanına çıkacak.