İki liste açıklandı, biri zirvede diğeri ilk 5'te yer aldı: Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu sıralamaya damga vurdu!

Yaz transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe'ye imza atarak dikkatleri üzerine çekmişti.



Milli futbolcu, transferinin yanı sıra çıktığı maç sayısıyla da ön plana çıktı.



2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok forma giyen oyuncular, FIFPro'nun yayınladığı "Oyuncu Sağlığı ve Performans Etkisi" raporunda yayınlandı.



26 yaşındaki Aktürkoğlu, Benfica ile toplam 59 maçta sahaya çıkarken, A Milli Takım'da 10 müsabakada süre almış ve toplamda 69 karşılaşmada boy göstermişti. KEREM AKTÜRKOĞLU İLK 5'TE



Kerem Aktürkoğlu, bu grafikle birlikte yayınlanan listede ilk 5'e girmeyi başardı.

Nice maçında fileleri havalandıran Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu, gol sevincini böyle yaşamıştı.

Sıralamanın ziirvesinde Milan'ın orta saha oyuncusu Luka Modric yer aldı. Geçtiğimiz sezonu Real Madrid'de geçiren Hırvat yıldız; kulüp takımıyla 66, Hırvatistan Milli Takımı'yla da 10 maça çıkarak toplam 76 müsabakada görev aldı.



Modric'i Real Madrid'den Federico Valverde, PSG'den Fabian Ruiz, Inter'den Bastoni ve Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu takip etti.



BİR DİĞER LİSTEDE ARDA GÜLER ZİRVEDE



FIFPro'nun yayınladığı bir diğer liste olan 2024-25 sezonunda Avrupa'da en çok maç kadrosuna alınan oyuncular arasında milli yıldız Arda Güler zirvede gösterildi.

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, Atletico Madrid maçına ilk 11'de başlamıştı.

Real Madrid'de forma giyen genç yıldız, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda da forma giymesiyle birlikte 80 maçla listenin en tepesinde yer aldı.