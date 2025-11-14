İki oyuncu kariyer rekoru kırdı, Atlanta Hawks rahat kazandı

NBA'de sezona 7 galibiyet ve 5 mağlubiyetle giriş yapan Atlanta Hawks, 4 galibiyet ve 7 mağlubiyeti bulunan Utah Jazz'ın konuğu oldu.

Konuk ekip, başından beri önde götürdüğü karşılaşmayı 132-122 kazandı. Jazz, maçın üçüncü çeyreğinin sonunda beraberliği yakalasa da son çeyrekte rakibine üstünlük sağlayamadı.

Onyeka Okongwu 32 sayıyla, Jalen Johnson ise 31 sayıyla kariyerlerinin sayı rekorlarını kırdılar ve maçın yıldızları oldular.

Utah Jazz'da ise Lauri Markkanen'in 40 sayılık performansı mağlubiyetin önüne geçemedi.