İki transfer birden iptal, Süper Lig devine şok: Roma, imzalara engel oldu!
Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş, kadrosuna katmak istediği iki yıldızdan istediği sonucu alamadı.
Yaz transfer döneminde imzalar peş peşe atılırken, Süper Lig kulüpleri için de hareketli günler yaşanıyor.
Transferin hızlı ekiplerinden Beşiktaş; şu ana kadar kadrosuna David Jurasek, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve Wilfred Ndidi'yi katmıştı.
Kanat transferi yapmak isteyen siyah-beyazlıların gündemine Jadon Sancho ve Leon Bailey isimleri gelmişti.
İKİSİ DE OLUMSUZ
Ünlü gazeteci Fabrizio Romano, iki futbolcunun da Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeyeceğini aktardı.
BAILEY İÇİN ROMA DEVREDE, BEŞİKTAŞ AKTİF DEĞİL
İtalya Ligi Serie A ekibi Roma'nın Leon Bailey transferi için ısrarcı olduğunu öne sürdü.
Haberin devamında Jamaikalı futbolcunun menajeriyle görüşmelerin ileri düzeyde ilerleyeceği kaydedildi.
Beşiktaş'ın ise Bailey için geçtiğimiz hafta sadece anlaşma şartlarını sorduğu ve şu an için aktif bir görüşmede bulunmadığı ifade edildi.
"SANCHO, TÜRKİYE'YE SICAK BAKMIYOR"
Öte yandan Jadon Sancho'nun ise olumsuz yanıt vermesi nedeniyle Beşiktaş lehine sonuçlanmadığı kaydedildi.
İngiliz futbolcu için Roma'nın Manchester United'a 20 milyon euro'luk bir teklif yaptığı ve bonservise ek kolay bonusların yer alacağı belirtildi.
Sancho'nun da Türkiye'de şu an için forma giymek istememesi nedeniyle Beşiktaş'ı reddettiği aktyarıldı.
