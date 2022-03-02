İki Ukraynalı futbolcu Rus saldırısında öldü

Ukrayna'da 21 ve 25 yaşlarındaki iki futbolcu, Rusya saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 02.03.2022 - 10:48

İki Ukraynalı futbolcu Rus saldırısında öldü
Vitalii Sapylo (solda) ve Dmytro Martynenko

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Rusya'nın Ukrayna saldırısı devam ederken ölü sayısı da gün geçtikçe artıyor. 

Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), Ukraynalı futbolcular Vitalii Sapylo ile Dmytro Martynenko'nun Rusya'nın saldırıları nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Organizasyonun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Karpaty Lviv'in genç takımında forma giyen 21 yaşındaki Sapylo ile amatör lig ekiplerinden Gostomel'in oyuncusu 25 yaşındaki Martynenko'nun, Rusya-Ukrayna savaşı sırasında vefat ettiği belirtildi.

camiasında ilk can kayıplarının gerçekleştiğinin kaydedildiği açıklamada, Ukraynalı futbolcuların ailelerine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

APARTMANA BOMBALI SALDIRI

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre, Martynenko, Rus güçlerinin yaşadığı apartmana düzenlediği bombalı saldırı sırasında, direniş birliklerine katılan Sapylo ise Kiev yakınlarındaki çatışmada hayatını kaybetti.

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