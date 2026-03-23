İki yılda dibi gördüler, yıldız isimleri Türkiye'ye getirmişlerdi. -57 puana düşürüldüler
23.03.2026 14:52
Adana Demirspor FIFA'dan ceza yedi.
Türk futbolunun köklü kulüplerinden Adana Demirspor FIFA'dan bir ceza daha yedi. 6 puanı silinen 1. Lig ekibini puanı -57'ye düştü.
FIFA Disiplin Komitesi, Trendyol 1. Lig ekibi Adana Demirspor'a 6 puan silme cezası verdi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Adana Demirspor'a toplam 1 dosyadan 6 puan tenzili cezası uygulandı.
Adana Demirspor, bu sezon FIFA Disiplin Komitesi tarafından toplamda 60 puan silme cezasına çarptırıldı.
Geçen sezon Süper Lig'den düşen Akdeniz ekibi bu sezon da 2. Lig'e düşecek. Ekonomik sıkıntılar sebebiyle genç futbolcularla mücadele eden Demirspor, 32 maçta galibiyet göremezken, 3 beraberlik ve 29 mağlubiyet aldı.
BİR DÖNEM YILDIZ YAĞMURU
İki yıl önce Süper Lig'de mücadele eden ve başkan Murat Sancak önderliğinde Balotelli, Dzyuba, Onyekuru, Cisse, Belhanda gibi isimlere imza attıran Adana Demirspor zor günler yaşıyor.
Balotelli
YÖNETİMİ TARAFTAR ALMIŞTI
Adana Demirspor'un yeni sahibi taraftarı olmuştu. Bir süredir mali krizle mücadele eden kulüpte yönetim, Şimşekler Grubu öncülüğünde kurulan yapıya devredilmişti.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:
"- Başlattığımız 'Yaşasın Demirspor' kampanyasında, tarihi bir sorumluluk alarak en kritik eşiği aşmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Kampanyamızın en önemli adımı olan kulübün devralınması süreci, Sayın Murat Sancak ile yapılan protokoller neticesinde resmen tamamlanmıştır.
- Adana Demirspor, camiamızın lokomotifi olan Şimşekler Grubu öncülüğünde, asıl sahibi olan halka devrolmuştur. Böylece kulübümüz, kuruluş değerlerine yakışır biçimde yeniden taraftarının ve halkının yönetimine geçmiştir. Bu bir nöbet değişimidir.
- Yeni ve kalıcı yönetim kurulu teşekkül edene kadar kulübümüzün tüm mali, idari ve sportif işleyişi, geçici yönetim organizasyonu tarafından büyük bir sorumluluk bilinciyle yürütülecektir."
Futbolda bahis soruşturmasında tutuklanan eski Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak ev hapsi şeklinde adli kontrolle tahliye edilmişti.