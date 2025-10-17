İki yıllık belirsizlik sona erdi: Çağdaş Atan, Kayserispor'a milyonlarca lira ödeyecek!
Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.
2022-2023 sezonu öncesi Zecorner Kayserispor ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti.
KONU UÇK'YA TAŞINMIŞTI
Kayserispor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) taşındı.
Çağdaş Atan'ın Kayserispor'da görev yaptığı dönemde bir maç öncesi fotoğrafı
Kurul, Kayserispor ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi.
ATAN, 12 MİLYON TL ÖDEYECEK
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.
- Etiketler :
- Süper Lig
- Kayserispor
- Çağdaş Atan