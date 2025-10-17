NTV.COM.TR

İki yıllık belirsizlik sona erdi: Çağdaş Atan, Kayserispor'a milyonlarca lira ödeyecek!

Kayserispor ile olan sözleşmesini tek taraflı fesheden Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı ekibe 12 milyon TL ödemesine karar verildi.

İki yıllık belirsizlik sona erdi: Çağdaş Atan, Kayserispor'a milyonlarca lira ödeyecek!

2022-2023 sezonu öncesi Zecorner ile sözleşme imzalayan Çağdaş Atan, görev süresi devam etmesine rağmen 6 Eylül 2023 tarihinde sözleşmesini feshetmişti.

KONU UÇK'YA TAŞINMIŞTI

Kayserispor’un Türkiye Futbol Federasyonu’na itirazı sonrası dosya Uyuşmazlık Çözüm Kurulu’na (UÇK) taşındı.

İki yıllık belirsizlik sona erdi: Çağdaş Atan, Kayserispor'a milyonlarca lira ödeyecek! - 1 Çağdaş Atan'ın Kayserispor'da görev yaptığı dönemde bir maç öncesi fotoğrafı

Kurul, ile Çağdaş Atan arasındaki dosya için kararını verdi.

ATAN, 12 MİLYON TL ÖDEYECEK

Uyuşmazlık Çözüm Kurulu, Çağdaş Atan’ın sarı-kırmızılı kulübe anapara olarak 8 milyon TL, faizin eklenmesiyle birlikte toplam tutar 12 milyon TL ödemesine hükmetti.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...