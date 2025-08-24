"İkisi de fantastik bir maç çıkardı" diyen Mourinho beğendiği futbolcuları açıkladı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçta yaşadığı hayal kırıklığını açıkladı. Portekizli çalıştırıcı performansını beğendiği futbolcuları isim isim saydı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından değerlendirmede bulundu.
Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:
"Bugün 5 ve 6'da olabilirdi. İlk dakikadan itibaren domine ettik. Tek şutta golü yedik, devreye 1-1 girmek bizim için hayal kırıklığıydı.
Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar çok iyi maç çıkardı. Girdiği bütün mücadeleri kazanmış. İkisi de fantastik bir maç çıkardı.
Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar."
İsmail Yüksek ise maçın ardından şu açıklamayı yaptı:
"Takım genelinde iyi bir maç oldu. Hepimiz istediğimiz gibi başladık. Şanssız bir gol yedik. İkinci yarı soyunma odasında konuştuk. Benim için de aynı şekilde sezona iyi başlamak mutlu etti. 100'den fazla maça çıktım Fenerbahçe'de, şanssız sakatlıklar beni üzüyor. Fenerbahçe'den daha önemli hiçbir şey yok. Daha çok çalışıyor, istiyorum. Hep böyle olacak. Sakatlıklar yaşıyorum ama geri dönmek için daha çok çalışıyorum. Benim için güzel bir gün oldu. Bu maçı unutup Benfica maçına bakacağız. Zor deplasman. İyi bir maç olacak ama biz de Fenerbahçeyiz. Onlar da bunun farkında. Bu taraftar, bu camia Şampiyonlar Ligi'ni hak ediyor."
Takımının 3. golünü kaydeden Talisca ise şöyle konuştu:
"Özgüvenli bir şekilde maçın içerisindeydim. Çok çalıştım. Rakibi de iyi analiz ettik. Sadece kendi adıma değil takım adına gösterdiğimiz performanstan dolayı çok mutluyum."
