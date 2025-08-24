"İkisi de fantastik bir maç çıkardı" diyen Mourinho beğendiği futbolcuları açıkladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Kocaelispor'u sahasında 3-1 mağlup eden Fenerbahçe, sezondaki 2. maçında ilk galibiyetini elde etti.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, maçın ardından değerlendirmede bulundu.

Mourinho'nun açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bugün 5 ve 6'da olabilirdi. İlk dakikadan itibaren domine ettik. Tek şutta golü yedik, devreye 1-1 girmek bizim için hayal kırıklığıydı.

Çağlar ve İsmail çok iyi oynadı. Hatta İsmail, ben geldiğimden beri en iyi maçını oynadı. Çok mutluyum. Normalde İsmail'in oyunu savaşmak ve top çalmaktır ama bugün çok da temiz pas yaptı. Çağlar çok iyi maç çıkardı. Girdiği bütün mücadeleri kazanmış. İkisi de fantastik bir maç çıkardı.

Bugün çok iyiydik ama belki sosyal medyadakiler ve televizyondakiler bana katılmaz. Onlar farklı şeyler görebiliyorlar."