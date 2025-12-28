İkonik futbolcu Valderrama, Diyarbakır'da
28.12.2025 14:55
NTV - Haber Merkezi
Futbolun ikonik karakterlerinden Valderrama, sürpriz bir ziyaret için Türkiye'ye geldi. Kolombiyalı efsane, Amedspor'da oynayan damadıyla Diyarbakır'da buluştu.
Futbolun ikonik karakterlerinden Carlos Valderrama, Diyarbakır'a gitti.
Oyun tarzı ve saçlarıyla hafızalara kazınan Valderrama, Amedspor Tesisleri'nde yaptığı ziyareti sosyal medyada paylaştı.
DAMADINA ZİYARET
TFF 1. Lig ekibinde oynayan damadı Daniel Moreno'yu ziyaret eden Kolombiyalı, kulüpte büyük ilgi gördü.
64 yaşındaki Valderrama, Amedspor - Iğdır maçını da tribünden takip edecek.
Kolombiya Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen Valderrama, 90, 94 ve 98 Dünya Kupalarında boy göstermişti.
Moreno, ocak ayında Amedspor'a imza atmıştı