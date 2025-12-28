İkonik futbolcu Valderrama, Diyarbakır'da

Futbolun ikonik karakterlerinden Carlos Valderrama, Diyarbakır'a gitti.



Oyun tarzı ve saçlarıyla hafızalara kazınan Valderrama, Amedspor Tesisleri'nde yaptığı ziyareti sosyal medyada paylaştı.



DAMADINA ZİYARET



TFF 1. Lig ekibinde oynayan damadı Daniel Moreno'yu ziyaret eden Kolombiyalı, kulüpte büyük ilgi gördü.



64 yaşındaki Valderrama, Amedspor - Iğdır maçını da tribünden takip edecek.



Kolombiya Milli Takımı'nda 11 kez forma giyen Valderrama, 90, 94 ve 98 Dünya Kupalarında boy göstermişti.