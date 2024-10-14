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İkonik taraftarlar NBA Hall of Fame listesinde

NBA'in efsaneler kulübü Hall of Fame'e yeni isimler katıldı. Vince Carter ve Chauncey Billups'un eklendiği onur listesine, Jack Nicholson ve Spike Lee gibi ikonik taraftarlar da dahil oldu.

İkonik taraftarlar NBA Hall of Fame listesinde

'de efsaneler kulübü genişliyor.

Estetik smaçlarıyla tarihine geçen Vince Carter, Hall of Fame unvanıyla onurlanırıldı.

22 sezon oynadığı NBA'de 8 kez All Star seçilen Carter, 2000'deki Smaç Yarışması performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Unutulmazlar arasında giren diğer isimse, Detroit Pistons'ın 2004'teki şampiyonluğunun mimarı Chauncey Billups oldu.

İKONİK TARAFTARLAR DA DAHİL OLDU

NBA, Hall of Fame'i taraftarlara da açtı.

Efsane oyuncuların arasına, Los Angeles Lakers'ı yıllarca saha içinden destekleyen ünlü aktör Jack Nicholson ve New York Knicks'in tutkulu taraftarı Spike Lee de katıldı.

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