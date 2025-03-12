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İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav toprağa verildi

Gençlerbirliği Kulübünün eski başkanlarından iş adamı Murat Cavcav'ın oğlu, İlhan Cavcav'ın torunu Murathan Cavcav toprağa verildi.

İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav toprağa verildi

Onursal Başkanı ’ın torunu ve iş adamı Murat Cavcav’ın oğlu Murathan Cavcav hayatını kaybetti. Cavcav için Cebeci Asri Mezarlığı’nda ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur ve sevenleri katıldı.

Cavcav’ın naaşı Cebeci Asri Mezarlığı’nda bulunan dedesi İlhan Cavcav’ın mezarının yanına defnedildi.

Murathan Cavcav’ın sebebinin adli tıp raporunun ardından belli olacağı açıklandı.

İlhan Cavcav’ın torunu Murathan Cavcav toprağa verildi - 1
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