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İlhan Mansız'ın efsane forması açık artırmada

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek final maçında Senegal karşısında giydiği efsane formayı, depremzedelere bağışlamak üzere açık artırmaya çıkardı.

İlhan Mansız'ın efsane forması açık artırmada

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Kahramanmaraş merkezli felaketi sonrası spor dünyasından depremzedeler için yardım kampanyaları devam ediyor.

Eski milli futbolcu İlhan Mansız, daha önce yaptığı açıklamayla, 2002 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Senegal’i kendisinin altın golüyle 1-0 yenerek yarı finale çıktığımız maçta giydiği formayı açık artırmaya çıkaracağını duyurmuştu.

Efsane futbolcu yardım kampanyasının detayını paylaştı. Mansız, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Senegal karşısında giydiği formanın taban fiyatının 1 milyon TL olduğunu belirterek, gelirin tamamının Ahbap’a bağışlanacağını söyledi.

İlhan Mansız'ın efsane forması açık artırmada - 1

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