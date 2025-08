İlhan Palut: "Güç dengesi acımasızlaşıyor"

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü sahasında Göztepe ile karşılaşacak Çaykur Rizespor'un teknik direktörü İlhan Palut, taraftarlarının önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılmak istediklerini söyledi.



Palut, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, antrenmanları maç gününe kadar sürdüreceklerini belirtti.



Bütün takımlar için keyifli bir sezon olması temennisinde bulunan Palut, "Göztepe takımı geçen sene çok iyi bir sezon geçirdi. Uzun süre Avrupa kupalarına katılma mücadelesi verdi. Son derece agresif bir takımla oynayacağız." ifadesini kullandı.



Palut, sezonun ilk maçlarının her zaman zor geçtiğini dile getirerek, şöyle devam etti:



"Çünkü sezon başı çalışmalarından çıkıp bir reaksiyon bazen bilinmezlikler içerebilir. Biz en iyi şekilde hazır olacağız. Her şeyden önce bu tatil modundan ilk maç moduna konsantrasyon olarak çok net bir geçiş yapmamız gerekecek. İnşallah güzel maç olur. Taraftarımızın önünde güzel bir oyun ve skorla sahadan ayrılırız diye umuyorum."



"İKİ VEYA ÜÇ TRANSFER DAHA İSTİYORUZ"



Sezon öncesi yapılan transferlere değinen Palut, "Tabii ilk gelen oyuncu direkt takımla antrenmanlara başlayamıyor. Takımın fiziksel seviyesine ulaşmak için bir müddet bireysel çalıştılar. Birbirimize daha iletişim halinde olarak bir şekilde aşıp lige iyi başlamak istiyoruz. İki veya üç transfer daha yapmak istiyoruz." diye konuştu.



Palut, kanat oyuncusu ve kaleci transferine yoğunlaştıklarını dile getirerek, "Bir yabancı sınırı var. Belki bir transferimizi 2002 doğumlu veya daha genç oyuncu şeklinde de gerçekleştirebiliriz. İki transfer daha yapıp lige bir şekilde kadro olarak hazır olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.



"İÇİME SİNEN BİR TAKIM KURULUYOR"



Yönetimle uyumlu bir transfer süreci geçirdiklerini aktaran Palut, sürekli istişare halinde bulunduklarını vurguladı.



Palut, hiçbir takımın transfer sürecinde istediği oyuncuların tamamını bir araya getiremeyebileceğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu çok zor ama biz aldığımız oyunculardan son derece memnunuz. Onlardan beklentilerimiz yüksek. Açıkçası benim içime sinen bir takım kuruluyor. Tabii bunların hepsi kağıt üzerinde olan durumlar. O sinerji birlikteliği, o mücadele gücünü, o arkadaşlığı sahaya yansıttığınız zaman iyi transfer yapmış olmak bir değer kazanıyor. Şu ana kadar gidişattan memnunum. Tek konsantrasyonum bu grubu sahada beraber hareket eden, aynı ses çıkaran bir takım haline en kısa zamanda getirebilmek."



Çaykur Rizespor'un çok başarılı bir sezon geçirmesini istediklerini vurgulayan Palut, "Taraftarın izlerken memnun olacağı bir takım oluşturmak istiyoruz. Tabii ki memnuniyetin en ileri derecesi sonuçlar ve puanlar. Bunları da sağlamak istiyoruz. Aynı strateji devam ediyor. Her maçı kazanmaya odaklı çıkmalıyız. Biz de iyi oyun ve iyi sonuçlarla başlayıp kendimize iyi bir hedef koymak tabii ki istiyoruz. Geçen sene çok zikzaklı bir performansımız vardı, 'acaba yukarıda yer alabilir miyiz?' derken 'acaba küme mi düşüyoruz?' telaşına kapıldığımız bir sezondu. Daha istikrarlı, daha iyi bir sezon yaşamayı kesinlikle istiyoruz. Gerçekten Süper Lig'e çok kaliteli oyuncular geliyor. Bu ligimizin tanınırlığı ve kalitesi anlamında gerçekten önemli. Güç dengelerine baktığımız zaman evet gitgide acımasızlaşıyor. Bunu hepimiz görüyoruz zaten." değerlendirmesinde bulundu.