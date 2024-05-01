İlhan Palut'tan Beşiktaş yanıtı

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak Çaykur Rizespor'da teknik direktör İlhan Palut açıklamalarda bulundu.

A Spor'a konuşan İlhan Palut'un yaptığı açıklamalarda şu ifadeler yer aldı;



BEŞİKTAŞ YANITI

Teknik direktör arayışları süren Beşiktaş'tan resmi teklif alıp almadığı sorulduğunda İlhan Palut, "Beşiktaş maçımız var ona hazırlanıyoruz. Rizespor, Beşiktaş deplasmanında en başarılı nasıl olur, günün konusu bu. Hiçbir göreve talip değilim, ben talip olmam. Ama en zor görev hangisiyse, ben ona hazırım." diye konuştu

"ARSENAL'İ ÇALIŞTIRMAK İSTERİM"



"Bir takım var. Çok beğeniyorum, gelişimlerini takip ediyorum. Genç oyuncuların nasıl elit bir seviyeye gelip, nasıl en zor ligde kafaya oynadıklarını görüyorum.Tek bir takım var bu konuda Arsenal. Neden olmasın, inşallah. Kolay mı, zor. Ama çalıştırmak istemekten öte gıptayla takip ediyorum. Çünkü o büyük ekonomi içerisinde genç oyuncu aldılar ve gelişim gösterdiler. En zor ligde şampiyonluğu zorluyorlar. Bu sene de yakınlar. Aston Villa maçına çok canım sıkıldı. Olmaması gereken bir kazaydı. Onlar adına bu kadar emeğin sonuçlanmasını istiyorum. Kolay bir gelişim değil. O emeği, gelişimi kesinlikle görüyorum. İnşallah bu sene sonuçlandırırlar. İnşallah Arsenal Premier Ligi kazanır. Sıkı bir Arsenal takipçisiyim ve onların şampiyon olmasını istiyorum bu sene."

Beşiktaş - Çaykur Rizespor maçı 3 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de başlayacak.