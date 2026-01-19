İlk 11'ler belli oldu, Beşiktaş'ın konuğu Kayserispor

Beşiktaş Süper Lig'de 2. yarıya galibiyetle başlamanın peşinde.

Siyah beyazlılar lider Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Kayserispor'u ağırlayacak. Kazanması halinde fark 11 puana inecek.

BEŞİKTAŞ'TA 3 EKSİK VAR

Afrika Uluslar Kupası'nda sakatlanan Wilfried Ndidi ile sarı kart cezalısı Tiago Djalo forma giyemeyecek. Demir Ege Tıknaz da hastalığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Takımdan ayrılması beklenen Rafa Silva'nın da kadroda olması beklenmiyor.

Kayserispor da çıkış arayan bir başka takım.

Radomir Dalovic'in ekibi ligdeki son 3 maçından da beraberlikle ayrıldı ve hafaya 15 puanla 16. sırada girdi.

Sarı kırmızılılarda sakatlıkları süren Gideon Jung ve Majid Hosseini ile 12 ay hak mahrumiyeti alan Abdulsamet Burak bu maçta yok.

Tüpraş Stadı'nda saat 20'de başlayacak maçı hakem Ozan Ergün yönetecek. İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Beşiktaş 4-0 kazanmıştı.



İLK 11'LER



Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Uduokhai, Emirhan, Rıdvan, Kartal Kayra, Orkun, Rashica, Cerny, El Bilal, Abraham.



Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennasser, Denswil, Ramazan, Furkan, Mendes, Benes, Mane, Cardoso, Onugkha.