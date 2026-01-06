İlk 11'i unutmuştu, İrfan Can'ın ardından onu da Emre Belözoğlu alıyor

Fenerbahçe'de gelecek oyuncuların yanı sıra ayrılacak isimler konusunda da yoğun saatler yaşanıyor.

Yönetim, Domenico Tedesco'nun raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Transfer dönemini Samsunspor'dan Anthony Musaba ile açan sarı lacivertliler, orta saha takviyesinde de sona yaklaştı.



25 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDILAR

Daha önce Matteo Guendouzi'yi ikna eden Fenerbahçe, Lazio ile da pazarlıklarda mesafe katetti. Sarı lacivertliler Fransız futbolcu için 25 milyon euroyu gözden çıkardı. Taraflar arasında ödeme planı üzerinde görüşmeler sürüyor.

Kaleci Mert Günok'un transferi için de hem oyuncu, hem de kulübüyle anlaşmaya varıldı. Beşiktaş 36 yaşındaki file bekçisinin sözleşmesini feshetti. Milli kalecinin Fenerbahçe ile 2.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Transfer komitesi stoper ve santrfor takviyesi için de görüşmelerini sürdürüyor.



EMRE BELÖZOĞLU İRFAN CAN VE CENK'İ BİRLİKTE ALIYOR

Fenerbahçe'de ayrılıklar konusunda da hareketli saatler yaşanıyor.

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Kasımpaşa, Cenk Tosun ve İrfan Can Kahveci için sarı lacivertliler ile anlaşmaya vardı. İki futbolcunun kararı bekleniyor. Transferler gerçekleşirse Cenk bonservisiyle, İrfan Can kiralık olarak Kasımpaşa forması giyecek.

Bu isimlerin dışında Oğuz Aydın, Becao, İrfan Can Eğribayat, Szymanski ve cazip teklif gelmesi halinde En Nesyri'le de yollar ayrılacak.