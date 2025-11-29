Canlı maç anlatımı: Trabzonspor sahasında Konyaspor'u ağırlıyor
29.11.2025 15:50
Son Güncelleme: 29.11.2025 20:01
Zirve takibindeki Trabzonspor, sahasında Konyaspor'u ağırlıyor. İşte ayrıntılar ve maçtan öne çıkan dakikalar...
Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında sahasında TÜMOSAN Konyaspor ile kaşı karşıya geliyor.
Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetiyor.
Ligde, lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin de 3 puan gerisinde 28 puanla 3. sırada yer alan bordo-mavililer, rakibini mağlup ederek zirve takibini sürdürmek istiyor.
Galatasaray ve Corendon Alanyaspor beraberliklerinin ardından RAMS Başakşehir'i deplasmanda 4-3 mağlup eden bordo-mavililer, çıkışını devam ettirmenin mücadelesini verecek.
Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle TFF'ye bildirilen listede yer almayan Nwakaeme'nın yanı sıra Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Pina, Batagov, Okay, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Onuachu
Konyaspor: Bahadır, Yhoan, Uğurcan, Utku, Guilherme, Jin-ho- Melih, Morten, Bardhi, Muleka, Umut