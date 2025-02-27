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İlk 11'ler belli oldu: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahada

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Mourinho takımın başında olmayacak. İşte ayrıntılar ve maçın ilk 11'leri...

İlk 11'ler belli oldu: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahada

, B Grubu 3. ve son hafta maçında  deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.

Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.

Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.

2 EKSİK

Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.

KADRODA ROTASYON

Fenerbahçe Teknik Direktörü , yoğun programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.

Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.

İLK 11'LER

Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih, Sorescu, Boateng, Oğün, Ömürcan, Husic

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Skriniar, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Fred, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri

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