İlk 11'ler belli oldu: Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final için sahada
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK'ye konuk olacak. Tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilen Mourinho takımın başında olmayacak. İşte ayrıntılar ve maçın ilk 11'leri...
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. ve son hafta maçında deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.
Gaziantep Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Grubunda ilk maçında deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-0 ile geçen Fenerbahçe, ikinci müsabakasında da sahasında Erzurumspor FK'yi 5-0 mağlup etmişti.
Sarı-lacivertliler, 2 maçta topladığı 6 puanla grubunda averajla lider durumda bulunuyor.
2 EKSİK
Fenerbahçe, kupa müsabakasında 2 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları süren Diego Carlos ile İsmail Yüksek, Gaziantep deplasmanında forma giyemeyecek.
KADRODA ROTASYON
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yoğun maç programı sebebiyle futbolcuları dinlendirmek adına Gaziantep FK deplasmanında rotasyonlu bir kadro tercihinde bulunacak.
Lig maçlarında fazla şans bulamayan futbolcuların yarınki mücadelede ilk 11'de olması bekleniyor.
İLK 11'LER
Gaziantep FK: Dioudis, Ertuğrul, Daubin, Kozlowski, Lungoyi, Semih, Sorescu, Boateng, Oğün, Ömürcan, Husic
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert, Yusuf, Skriniar, Osayi-Samuel, Mert Hakan, Fred, Oğuz, İrfan Can Kahveci, Talisca, En-Nesyri
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