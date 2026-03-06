İlk kez derbi yönetecek olması tartışma yarattı, onunla tüm maçlarını kazandılar

Süper Lig’in 25. haftasında oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakasını FIFA kokartlı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün, kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çalacak.



2026 yılında FIFA kokartını takan 34 yaşındaki hakem, kariyerinde ilk kez bir derbi mücadelesinde görev alacak. Maçın kritik bir maç olduğu gerekçesiyle taraftarlar Ergün'ün yüksek tansiyonda geçmesi beklenen derbiye atanmasını eleştirdi.

BEŞİKTAŞ VE GALATASARAY’IN ÜÇER MAÇINI YÖNETTİ



Ozan Ergün, bu sezon şu ana kadar 11 Süper Lig karşılaşmasına atandı. Ergün’ün yönettiği bu 11 maçın 3’ü Beşiktaş, 3’ü de Galatasaray’ın mücadeleleriydi.



FIFA kokartlı hakemin yönetiminde siyah-beyazlılar ve sarı-kırmızılılar tüm maçlarını kazandı.



Ergün’ün bu sezon görev aldığı Beşiktaş ve Galatasaray maçları şöyle:

Galatasaray: 3 - Fatih Karagümrük: 0

Galatasaray: 3 - Gençlerbirliği: 2

Çaykur Rizespor: 0 - Galatasaray: 3

Konyaspor: 0 - Beşiktaş: 3

Beşiktaş: 1 - Kayserispor: 0

Beşiktaş: 4 - Göztepe: 0