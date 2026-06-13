İlk maça geri sayım başladı, A Milli Takım sahaya çıkıyor. Montella'dan sürpriz tercih
13.06.2026 13:02
A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda mücadele edecek.
A Milli Takım'ın Dünya Kupası serüveni başlıyor. Ay Yıldızlılar, turnuvadaki ilk maçında sabah 7'de Avustralya ile karşılaşacak. İşte ayrıntılar ve muhtemel 11...
Türkiye 24 yıl sonra Dünya Kupası'nda sahaya çıkıyor.
Ay Yıldızlılar, D Grubu'ndaki ilk maçında Avustralya ile sabah 7'de karşılaşalacak.
Kanada'nın Vancouver şehrinde oynanacak maç öncesinde son antrenmanı yapan millilerde, tedavisi sona eren Kenan Yıldız takımla çalıştı.
54 bin kişilik BC Place Stadı'nda oynanacak maçı, Venezuellalı hakem Valenzuela yönetecek.
A Milli Takım'ın mücadele ettiği D Grubu'nda ilk maç dün gece oynandı.
Ev sahibi Amerika Birleşik Devletleri, Paraguay'ı 4-1 yenerek turnuvaya 3 puanla başladı.
MUHTEMEL 11'LER
Türkiye: Uğurcan; Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Hakan; Barış Alper, Arda, Kerem ve Can Uzun.
Avustalya: Ryan; Circati, Burgess, Souttar; Italiano, O'Neill, Irvine, Bos; Metcalfe, Toure ve Velupillay.