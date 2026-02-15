İlk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak, Pereira resmen imzaladı

Nottingham Forest, Portekizli teknik direktör Vitor Pereira ile gelecek sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.



Pereira, bu sezon İngiliz ekibinin başına geçen 4. isim oldu. Nuno Esprito Santo, Agne Postecoglou ve Sean Dyche'ın görev yaptığı Nottingham Forest, Premier League'de küme düşme hattının yalnızca bir sıra üzerinde yer alıyor.



İngiliz ekibi UEFA Avrupa Ligi play off turunda Fenerbahçe'nin rakibi. Eşleşmede ilk maç perşembe günü Kadıköy'de oynanacak.



İLK MAÇI FENERBAHÇE



Pereira, son olarak Premier Lig ekibi Wolves'i çalıştırmış ve kasım ayında ayrılmıştı.



Pereira daha önce 2 dönem sarı lacivertlileri çalıştırmıştı.

Portekizli teknik direktör, 2015 yılında ve 2021 yılında olmak üzere Fenerbahçe'de iki dönem görev yapmıştı.



Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı konuk edecek.