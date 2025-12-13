İlk maçında 3-0 kazandı, "Heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk"

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Çaykur Rizespor sahasında karşılaştığı Eyüpspor’u 3-0 mağlup etti.

Maçın ardından Çaykur Rizespo Teknik Direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.



Güzel bir galibiyet aldıklarını dile getiren Uçar, “Ekip olarak seyircimizin önünde oynayacağımız ilk maç olduğu için çok heyecanlıydık ve kazanmak istiyorduk. Burada bundan sonra oynanan bütün maçlarda kolay kaybetmek istemiyorduk. Baktığımızda da bugün itibarıyla 3 golle güzel bir galibiyet alan futbolcularımı yürekten kutluyorum. Bugün bu yağmurda buraya gelen taraftarlarımızı, evlerine mutlu gönderdiğimiz için de ayrıca kendi adıma mutluyum. Bu galibiyeti de geldiğimiz ilk günden beri bizi evimizde hissettiren, inanılmaz destek olan başkanımıza, yönetim kurulumuza, bütün kulüp çalışanlarımıza; bugün stada gelerek destek veren veyahut da kalbi bizde atan, televizyon başındaki bütün Rize taraftarlarına armağan ediyorum. İnşallah devamını getiririz. Baskılı bir oyun oynamak istiyorduk.” ifadelerini kullandı.

“3-0 GİBİ NET BİR SKORLA GÜZEL BİR GALİBİYET ALDIK”



İkinci yarıya da baskılı başladıklarını ifade eden Uçar, "55’lerde korner organizasyonunda Samet’le bulduğumuz golle 2-0 öne geçtik. Sonraki bölümde rakip daha risk aldı. Biz biraz daha kontrollü kaldık ama o bölümde de ciddi geçişler bulduk. 80’lerde de Ali Sowe ile 3’ü bulduktan sonra oyun bizim adımıza daha rahatladı. Ali Sowe’un 3. golü atması hem kendisi açısından hem de takımımız açısından bizi rahatlatan bir goldü. Onun da çok ihtiyacı vardı. Takımın da çok ihtiyacı vardı. Belki Ali’nin bu gole takımdan daha fazla ihtiyacı vardı. Son bölümde de ciddi geçişler bulduk ama değerlendiremedik. Final paslarını yapamadık. Genel anlamda iç sahada 3-0 gibi net bir skorla güzel bir galibiyet aldık. Ortaya koydukları mücadele, kazanma isteği, taktiksel sadakatten dolayı oyuncularımı tebrik ediyorum" diye konuştu.