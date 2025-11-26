İlk maçında kırmızı kart gördü, 36 dakikada atıldı

Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise karşısında ilk Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.

53. dakikada sakatlanan Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Ünyay, sadece 36 dakikada iki sarı kartlık pozisyon yaşadı.



KIRMIZI KART GÖRDÜ, ALKIŞLANDI

Ünyay, 89. dakikada çift sarıdan çıkan kırmızı kartla oyundan atıldı.

18 yaşındaki oyuncu maçtan çıkarken tribünler ve Okan Buruk tarafından alkışlandı.



DAHA ÖNCE SÜPER LİG'DE TOPLAM 43 DAKİKA SÜRE ALDI

Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.



Süre aldığı maçlar:



Geçen sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika



Bu sezon Göztepe maçında 9 dakika



Bu sezon Gençlerbirliği maçında 10 dakika



Futbola Ankaragücü altyapısında başlayan Arda, şubat ayında Galatasaray transfer olmuştu.