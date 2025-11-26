İlk maçında kırmızı kart gördü, 36 dakikada atıldı
26.11.2025 09:22
Son Güncelleme: 26.11.2025 09:42
NTV - Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkan Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise karşısında sonradan girdiği oyundan 36 dakika sonrası çift sarıdan kırmızı kartla atıldı.
Galatasaray'ın genç futbolcusu Arda Ünyay, Union Saint-Gilloise karşısında ilk Şampiyonlar Ligi heyecanını yaşadı.
53. dakikada sakatlanan Jakobs'un yerine oyuna dahil olan Ünyay, sadece 36 dakikada iki sarı kartlık pozisyon yaşadı.
KIRMIZI KART GÖRDÜ, ALKIŞLANDI
Ünyay, 89. dakikada çift sarıdan çıkan kırmızı kartla oyundan atıldı.
18 yaşındaki oyuncu maçtan çıkarken tribünler ve Okan Buruk tarafından alkışlandı.
DAHA ÖNCE SÜPER LİG'DE TOPLAM 43 DAKİKA SÜRE ALDI
Arda bu sezon daha önce de Süper Lig'de 3 müsabakada oyuna sonradan dahil olmuştu.
Süre aldığı maçlar:
Geçen sezon Gaziantep FK maçında 24 dakika
Bu sezon Göztepe maçında 9 dakika
Bu sezon Gençlerbirliği maçında 10 dakika
Futbola Ankaragücü altyapısında başlayan Arda, şubat ayında Galatasaray transfer olmuştu.
Arda Ünyay oyundan çıkarken duygusal anlar yaşadı